A garrafa de água tem design do badalado Karin Rashid, que fez um vasilhame transparente e valorizou o filtro, as peças coloridas da foto. A vantagem é poder encher o vasilhame com água da torneira, sem colocar em risco a saúde. Custa R$ 58, na Spicy (Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.236).