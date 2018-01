[galeria id=3685]

É mais confortável que uma bota. E tem mais estrutura que um tênis comum. Batizado de sneaker, o novo calçado da estação virou um hit. Pode ser usado com saia, bermuda ou ainda com uma calça skinny. Famosos e fashionistas já aderiram. E isso vai das celebridades internacionais, caso da cantora Beyoncé, até as nacionais, como a top Alessandra Ambrósio.

Os modelos são variados e atendem todos os tipos de gosto. Apesar da proposta ser um calçado de peso e pouco delicado, há opções bem femininas . A Liberty of London, por exemplo, fez um de florzinha em parceria com a Nike.

Nas vitrines da cidades é possível encontrar modelos até com salto anabela. O skeaner é um hit que invadiu lojas de esporte, de calçados mais convencionais, e até butiques.

Abaixo algumas dicas de endereços:

NIKE + LIBERTY OF LONDON: Kings Sneakers Farroupilha, tel: (054)2109-8762 (entregam em São Paulo)

PUMA: Puma Store: tel.: (11) 2813-3434

SCHUTZ: tel: (011) 4508-1499

ELLUS: www.dafit.com.br