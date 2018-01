[galeria id=2943]

Foi ontem, sábado à noite, que a Ponte Octavio Frias de Oliveira, mais conhecida como Estaiada, no Brooklin, zona sul, se transformou pela primeira vez numa passarela para tops internacionais como Izabel Goulart, Lea T. e Shirley Malmann desfilarem de biquíni e salto alto. Sob a direção criativa de Paulo Borges, dez marcas apresentaram o que vai nortear as coleções de moda praia no verão 2013.

O evento foi promovido pela Elle que abre o calendário de desfiles de verão e comemora o aniversário de 24 anos da revista no Brasil.A festa organizada para 300 convidados teve a presença do prefeito Gilberto Kassab.

O desfile antecipa a coleção das grifes que estarão ao menos em uma das duas temporadas oficiais do calendário de moda do País – a Fashion Rio, de 22 a 26 de maio, e a São Paulo Fashion Week, de 11 a 16 de junho. Cia. Marítima, Água de Coco, Triya, Adriana Degreas e Blue Man desenvolveram, cada uma, oito looks especiais para o desfile.

“São peças que transmitem o conceito da coleção de verão que será apresentada na Fashion Rio. O nosso é o Havaí”, diz Marcella Sant’Anna, estilista da grife Cia. Marítima. “A ideia foi levar a moda praia para um cenário urbano e noturno, para descontextualizar ”, diz Susana Barbosa, diretora de Moda da revista e uma das organizadoras do evento. O desfile completo pode ser assistido no portal Moda Spot