Depois das geladeiras e dos fogões retrôs, chegou a vez dos telefones fixos. Eles voltam à cena com o design de aparelhos que fizeram sucesso no século passado. Há até modelos inspirados em telefones da década de 1920.

[galeria id=1589]

A advogada Paula Richter, de 35 anos, que adora peça de design, escolheu um modelo de parede que é uma releitura dos anos 1980. Nas teclas foram estampados números gigantes. Os modelos que chamam mais atenção, porém, são as réplicas – que, de longe, parecem peças de antiquário –, desenvolvidas com materiais modernos, leves e funcionais.

“Ao contrário do aparelho antigo, adquirido em antiquário, o novo funciona”, diz Fábio Cerresi, vendedor da Studio Two, loja que reúne várias réplicas, no Shopping Iguatemi, nos Jardins, zona sul de São Paulo. “Eles têm tecnologia compatível com a atual.”

Até em papelarias mais descoladas esses aparelhos podem ser comprados, por a partir de R$ 180. Na internet também há muita oferta e modelos surpreendentes. O site bouf.com, que entrega no Brasil, tem um aparelho dos anos 1990 para ser acoplado no iPhone.

ONDE:

MO.D: WWW.LOJAMOD.COM.BR

COISAS DA DORIS:TEL.: (11) 3083-1962

STUDIO TWO. AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2.232, SHOPPING IGUATEMI

LARIS: WWW.LARIS.COM.BR

OU TEL.: (11) 5521-1326

MARCHÉ ART DE VIE: TEL.: (11) 3853-9765

GIFT EXPRESS: WWW.GIFTEXPRESS.COM.BR OU TEL.: (11) 5579-7034