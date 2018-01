Está chegando o Dia da Criança. Se você ainda não comprou um presente para o 12 de outubro, aqui seguem algumas sugestões que o Estado selecionou ao entrevistar meninos, meninas e mães.

Filho único, Thomaz Monteiro Kuroiwa, de 8 anos, por exemplo, quer ganhar um brinquedo, como a maioria de seus amigos. “Pode ser um carrinho”, diz. A reportagem esteve em seu quarto e contou 200 miniaturas de personagens do desenho Carros, coprodução da Walt Disney e Pixar, estacionadas em cima da mesa, da prateleira e da cômoda. Isso sem contar os carros da marca Hot Wheels, que devem dar mais de 50 unidades – muitos estavam escondidos. Mas mesmo com tantos modelos, Thomaz adoraria ter mais um na coleção, já avaliada em R$ 10 mil.

Outra febre que ainda não passou entre os garotos é o Beyblade, espécie de pião da nova geração. “Eu tenho 30”, diz Thomaz, mostrando a outra coleção. Os meninos costumam travar batalhas de Beyblades. Tem até pista para o pião, chamada de arena. Na Re Happy, ela sai por R$ 79,99. Os monstros da série japonesa Bakugan – Guerreiros da Batalha também estão em alta.

Escondido sob a cama de Thomaz, há o Nerf. Trata-se de uma arma, o que muitas mães não aprovam, com um pente de balas de borracha mole que grudam em superfícies lisas. Custa R$ 236,50 no site do Mercado Livre.

Mas a bola é ainda uma unanimidade entre eles. E tem o poder de reunir meninos de idades diferentes. “O meu filho gosta de tudo relacionado a futebol: camisa de time, caneleira, luvas…”, conta Andreia Monteiro Kuroiwa, mãe de Thomaz.

[galeria id=1293]

Modinha. Já no universo feminino, a corda equivale hoje ao que a bola é para os meninos – sim, ela voltou à moda. “É o brinquedo que minhas filhas mais gostam”, diz Evelin Kabbani, de 43 anos, mãe de quatro garotas, Paolla, de 9 anos, as gêmeas Jully e Vicky, de 8, e Lorena, de 5.

O Nosso Diário Otário (Editora Fundamento, R$ 28,60) virou, digamos, um best seller entre as meninas. Trata-se do 11º volume de uma coleção de livros com espaço para ser completado. “É muito interessante, porque vira o registro de uma época”, diz Evelin. “Acabei de comprar um para dar de presente de aniversário para uma amiga das minhas filhas. Todas querem um.”

Com 8 anos, as meninas de hoje já não brincam de boneca. Preferem acessórios que fazem parte de um guarda-roupa de mulher. Os esmaltes coloridos, com adesivos e carimbos, são unanimidade.

Tem até óculos escuros. A Chilli Beans desenvolveu um fashion em parceria com a Mattel para crianças. Custa R$ 78.

Mas entre as menininhas, de 5 anos, a boneca ainda é rainha. Entre os lançamentos, há o avião da Polly Pocket, a boneca rosa e Patricinha, R$149,99, e a Barbie da Escola de Princesas, que vem com três looks (R$ 99,90).

[galeria id=1294]

ONDE:

RI HAPPY: WWW.HIHAPPY.COM.BR

MATTEL: WWW.ONDECOMPRAR.MATTEL.COM.BR OU SAC 0800 550780

MERCADO LIVRE: WWW.MERCADOLIVRE.COM.BR

CHILLI BEANS: WWW.CHILLIBEANS.COM.BR OU SAC: (11) 3818.3030 OU SAC@CHILLIBEANS.COM.BR

SARAIVA: WWW.LIVRARIASARAIVA.COM.BR

EDITORA FUNDAMENTO: WWW.SKOOB.COM.BR

PYLONES DO BRASIL: WWW.LOJAPYLONESBRASIL.COM.BR