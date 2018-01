Emmanuel Bassoleil, Carla Pernambuco e Erick Jacquin estão entre os 14 chefs que assinam [ITALIC]Meu Miojo, Histórias e Receitas[/ITALIC] (Editora Boccato, R$ 39,90, 97 págs.). No formato de um caderno de receitas ilustrado, a edição foi lançada pela Nissin para comemorar os 54 anos do macarrão instantâneo da marca.

Cada chef emprestou um pouco de sua personalidade ao macarrão japonês, conhecido por ficar pronto em 3 minutos. Carla Pernambuco, por exemplo, deixou registrado o passo a passo de como preparar um molho à base de leite de coco, tomate, camarão e castanha de caju picada. Morena Leite foi além, e elaborou uma receita com cauda de lagosta marinada. O rendimento: 1 porção. A arrecadação com os direitos autorais será doada à ONG Banco de Alimentos.