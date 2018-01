[galeria id=3486]

É comum encontrar no hall de entrada dos teatros uma banca tímida que vende produtos relacionados à peça em cartaz, como o programa, o DVD e até camiseta do grupo que se apresenta. Nas peças da Broadway apresentadas no País, porém, a oferta de produtos surpreende o público. Tem jogos para adultos e crianças, chinelos, acessórios e até artigos de decoração.

No Teatro Abril, no centro de São Paulo, onde está em cartaz o musical A Família Addams, foi montada uma miniloja, que vende caderno, baralho, roupa, guarda-chuvas e até sandálias Havaianas. São 30 artigos personalizados com a imagem dos personagens góticos.

A loja recebeu cenografia especial. Entre os artigos, há teias de aranhas nas prateleiras. Em uma delas, dentro de uma gaiola, foi colocado um jogo de copos. Tem até a escultura da Mãozinha, personagem da peça, saindo de uma das estantes.

O item mais barato da loja é um mouse pad que sai por R$ 10. O artigo mais caro, um kit de copos, custa R$ 120. Mas esses preços valem apenas neste mês. Em julho, o mouse pad passa a ser vendido por R$ 15 e os copos por R$ 139.

Coleção. Foram essas peças que levaram o estudante de Administração Gustavo Seiji Kohashikawa, de 23 anos, a virar colecionador. Ele já tem a caneca, o caderno, o chaveiro e o programa especial. “Depois que fui ver a peça, todo mês passo na loja para comprar algo. A meta é ter todos os objetos dos Addams.”

Já a coreógrafa e diretora de musicais Maiza Tempesta tem uma coleção de fôlego, que começou em Nova York, antes mesmo de o gênero desembarcar no País, em 2000. “Estar rodeada por essas peças traz à tona grandes emoções”, diz Maiza, que influenciou a filha, Angel, também apaixonada pelos souvenirs, principalmente pela bola de vidro musical, que cai neve.

“O item que mais vende é a caneca. Mas sempre há fila de espera para o programa de luxo (uma espécie de livro, com fotos de várias cenas, e que muitas vezes trazem as letras das músicas)”, diz André Siqueira, da T4F, responsável pela pesquisa e pelo desenvolvimento de souvenirs dos musicais da Broadway no Brasil. “Muita coisa que vendemos aqui não tem lá. A garrafa de água, por exemplo, só tem aqui. Ao contrário do americano, o brasileiro gosta de cores mais sóbrias, como o cinza e o branco, e não aprova objetos que tenham muita coisa escrita.”

Outros sucessos. O Cirque du Soleil é outra marca que impressiona pela quantidade de artigos e, entre eles, destaca-se como campeão de vendas no Brasil, o brinquedo big top, um minitrapézio de madeira com palco e plateia (R$ 250).

Quem for neste fim de semana ao Disney On Ice, no Ginásio do Ibirapuera, vai encontrar quiosques montados do lado de fora para a venda de artigos, como tiaras das princesas e bonequinhos. Mas esses são itens importados que chegam juntamente com o espetáculo e vão embora com a produção.

ONDE:TEATRO ABRIL: AV. BRIG. LUÍS ANTÔNIO, 411, TEL.: (11) 4003-5588;

TF4: MERCHANDISE@T4F.COM.BR;

CIRQUE DU SOLEIL