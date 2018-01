De plástico e design arrojado, as analógicas Lomography transformaram em curtição o antigo processo da fotografia

A ideia é nostálgica. As máquinas lomográficas vão na contramão das câmeras digitais: funcionam com filme. E isso quer dizer, sim, que o filme precisa ser levado a um laboratório e só depois da revelação o autor das fotos descobre como elas saíram.

Esse ritual, digamos, antigo, que encantou muitos jovens, virou sucesso com o design arrojado da Lomography, empresa que tem sede em Viena e lojas em 18 países.

As máquinas são de plástico supercolorido. Tem modelo rosa-choque, verde-militar, laranja… A La Sardina, que acaba de ser lançada, parece, como o nome sugere, uma lata de sardinha, com estampas variadas. E vem com um flash retrô.

“Gosto da surpresa. Mas gosto ainda mais da experimentação que a máquina permite”, diz a administradora Priscila Ferreira, de 30 anos. “Mudo o resultado da foto escolhendo um filme mais quente ou mais frio ou deixando o obturador da máquina mais tempo aberto, por exemplo.”

Desde que comprou a Mini Diana, um dos modelos da Lomography, Priscila adotou a fotografia como hobby. No fim de semana passado, ela viajou para o litoral norte, onde passou quase um dia inteiro fotografando barquinhos de pescadores em uma das praias de São Sebastião.

Maior que a Mini Diana, a Diana F+ é a máquina mais vendida da marca. “Isso porque oferece mais efeitos”, explica o gerente Fernando Werney, de 32 anos, da Cartel 011, loja que funciona como um dos pontos de venda da Lomography na capital paulista.

Há outros postos de venda, como a rede de butiques Farm e a Japonique, na Vila Madalena, zona oeste. “Até o fim do mês, abriremos a loja oficial nos Jardins, em São Paulo”, diz Phelippe Machado, que gerencia o braço carioca da marca. A primeira loja no País foi aberta no Rio há dois anos. Fique de olho que a segunda será na Rua Augusta, 2.481.

ONDE:

CARTEL 011. RUA ARTUR DE AZEVEDO, 517, PINHEIROS.

TEL.: (11) 3081-4171

JAPONIQUE: RUA GIRASSOL, 175, VILA MADALENA.

TEL.: (11) 3034-0233

FARM: RUA HARMONIA, 57,

VILA MADALENA. TEL.: (11) 2924-7664

OU WWW.FARM.COM.BR

LOMOGRAPHY: WWW.LOMOGRAPHY.COM.BR