Fotografar com celular virou mania. A praticidade de ter um aparelho sempre à mão torna irresistível apertar o botão para registrar cenas do cotidiano. Agora, essas imagens podem ficar ainda melhores. Já existem no mercado lentes que turbinam as fotos. “Elas aumentam a possibilidade de ângulos e de efeitos”, explica o fotógrafo profissional Ângelo Pastorello, de 52 anos.

Há vários tipos de lentes, todas encontradas em lojas virtuais – o equipamento é importado. Uma das opções, a família Jelly Lens (lentes gelatinosas) fixa-se no celular por um aro magnético e serve em qualquer aparelho.No Brasil, elas são vendidas apenas em kits de quatro unidades. Cada jogo custa R$ 45.

Há 12 tipos de Jellys. Uma delas tem efeito polarizador – tira o reflexo da luz de superfícies como o vidro e pode intensificar o azul do céu. A tri-image mirage cria um efeito parecido ao de um caleidoscópio com três imagens duplicadas. Já a fish eye (olho de peixe) captura a imagem com ângulo ampliado e causa pequenas distorções nas bordas. Produz efeitos parecidos aos das câmeras analógicas Lomography.

Especializada em retratos, a fotógrafa profissional Drica Lobo, de 36 anos, usa o iPhone para registrar o cotidiano dos filhos – Carmela, de 8 anos, e Nicola, de 6. São pelo menos 70 cliques por dia. “A qualidade é inferior à de uma câmera profissional, mas o celular não intimida. O registro do fato passa a ser mais importante”, explica Drica. “Meu aparelho virou um diário.”

A fotógrafa, no entanto, não conseguia bons resultados quando fazia imagens aproximadas. Drica minimizou a distorção com uma telefoto para o iPhone, com aproximação de oito vezes. Custa U$ 20 em média. Para mostrar o resultado, Drica registrou bailarinas que estavam a cinco metros de distância (veja fotos abaixo), sem a lente e com a lente. No segundo momento, dá para ver até a cor dos acessórios que a menina carrega na mão.

[galeria id=2317]

ONDE:AMAZON: www.amazon.com

JELLY LENS: www.jelly-lens.pl

BANANAFOTO: www.bananafoto.com

IMPORTANDO.NET: www.importando.net

MERCADOLIVRE: www.mercadolivre.com.br

PHOTOJOJO: www.photojojo.com