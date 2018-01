Fabricado para as crianças, a linha Naturé é elaborada com produtos naturais testados para a pele sensível das crianças. Mas a coleção mirim da Natura está fazendo sucesso também com os adultos. É o caso do sabonete de glicerina em barra Cuca Fresca (R$ 11 50, 2 unidades, de 90 gr.) Além de cheiroso, tem o formato de uma baleia, o que decora qualquer saboneteira, até a do lavabo.

A empresa aproveitou o verso da embalagem para estampar um desenho para colorir. E ainda deixou um lembrete para os pequenos de que a água é um dos quatro elementos da natureza.