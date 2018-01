Sapatos são volumosos, trazem na sola a sujeira da rua e, quando muito usados, ainda soltam um odor característico. Mas muitos modelos de sapateiras no mercado ajudam a solucionar o problema. Antes de comprar a sua, os arquitetos aconselham a avaliar o espaço de casa. “Às vezes, vale mais a pena fazer uma sob medida”, explica a arquiteta Marília Caetano.

Louca por sapatos, a estilista de noivas Elisa Lima, de 29 anos, transformou as paredes do corredor do apartamento onde mora em uma grande sapateira. Ficou parecido com um guarda-roupa de cinco portas.

“Quando casei, essa foi a grande exigência que fiz ao meu marido”, conta. “Precisava de um lugar onde os sapatos ficassem ordenados, de forma que eu pudesse enxergá-los na hora de me vestir. A outra preocupação era quanto à conservação. Eles deformam se colocados uns em cima dos outros”, diz Elisa, que tem mais de cem pares dispostos em prateleiras, tão ordenados como em uma vitrine.

“Todas as minhas clientes se preocupam com a sapateira”, conta a arquiteta Marília Caetano. “Corredores e vãos de escadas são espaços que podem ser aproveitados. Mas há modelos já prontos que ajudam resolver o problema.” Marília indica um móvel que de um lado é uma sapateira e do outro, um espelho de corpo inteiro (R$ 299, no Carrefour).

A Tok & Stok é uma das lojas com grande variedade de artigos. Entre os 23 modelos à venda, o mais caro – o stokshoes – sai por R$ 1.449. Tem o formato de um armário de porta dupla, é espelhado e tem sete nichos e cinco prateleiras reguláveis. O modelo mais barato custa R$ 49.

Trata-se do kangoo color, o clássico modelo de parede, com 16 bolsos de poliéster, ideais para chinelos e rasteirinhas. Não serve para escarpins de salto alto.

Antes de escolher a sapateira, uma dica do também arquiteto Marcelo Rosset é medir o tamanho dos sapatos para ver se o móvel é adequado. “Se a sapateira é funda, o ideal é ter prateleiras deslizantes.”

Chinês. A grande novidade do mercado é um modelo de sapateira desenhada em Hong Kong, à venda no site da Haifa Shop. Com design divertido, parece uma roleta e tem capacidade para 30 pares. Sai por R$ 299.



Pode ficar bem mais em conta transformar um armário da casa em sapateira. Para isso, basta comprar prateleiras aramadas que podem ser empilhadas (R$ 199 a unidade). Outro acessório é uma espécie de bolsa de cotton com sete prateleiras estruturadas e um velcro na ponta para ser pendurada no cabideiro (R$ 79).

