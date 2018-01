O esquema é melhor do que o da entrega de pizza. O consumidor liga ou entra no site da empresa preferida – há pelos menos cinco delas no mercado paulistano – e escolhe um programa alimentar balanceado e personalizado, algo muito além de um prato como em um delivery tradicional. A partir daí, passa a receber em casa todas as refeições do dia, com direito a entrada, prato principal e também sobremesa.

A comida chega em “quentinhas” individuais, acomodadas em sacola térmica. “É muito prático. A sacola permite que eu leve minha dieta para o trabalho ou para qualquer lugar”, diz a empresária Renata Scarpa, de 55 anos. “Eu adoro comer o dia todo. E acabava comprando qualquer coisa, como sanduíche e salgadinho, para matar a fome. Daí, eu engordava”, conta.

No site da Essencial Light, por exemplo, há cinco programas elaborados com objetivos diferentes. Como a empresária queria emagrecer, ela escolheu uma dieta que variava de 800 a 1.200 calorias por dia. “Perdi 6 quilos em dois meses, comendo seis vezes por dia”, diz Renata, que tem 1,77 metro de altura e pesa 64,5 kg.

A empresa oferece também programas para desintoxicação do organismo, eliminação de líquido, alimentação equilibrada – rica em proteínas, fibras e vitaminas – e mais energética.

A dieta fit, mais calórica, é feita para praticantes de atividades físicas intensas, para aqueles que precisam de energia, mas não querem engordar. “As refeições dão de 1.400 a 1.600 calorias por dia. A dieta passa a ter mais carboidrato composto (à base de farinha integral) nos dias em que o cliente se exercita”, diz a nutricionista Maria Cecília Corsi, de 53 anos, dona da empresa. “O atleta ganha energia, mas não barriga.” Cada sacola diária custa R$ 70.

A All Light é outra empresa delivery. Numa sacola descolada, toda florida, vão apenas quatro refeições. “Achamos que o café e o lanche da manhã são bem fáceis de serem preparados. Por isso, entregamos o almoço, o lanche da tarde, o jantar e a ceia”, diz a publicitáriaAna Claudia Saad Melo, de 33 anos, uma das sócias. O menu, mais magro, tem apenas 400 calorias, e a sacola com as refeições custa R$ 55 por dia.

“Tentamos tirar ingredientes calóricos, como gorduras, carboidratos e refinados. E adicionamos um tempero mais elaborado, para dar um toque de comida gourmet à dieta”, diz a outra sócia da All Light Caro Gall, de 37 anos, chef de cozinha.

Nas sacolinhas floridas da All Light chegam receitas criativas, como espaguete de pupunha com molho de tomate, quibe de quinua (cereal) com ervilha fresca e medalhão de carne com creme de mostarda light. “A ideia é fazer um prato que dê prazer”, diz Caro.

Todas as empresas procuram entregar pratos magros e nutritivos, que tenham, no mínimo, uma cara apetitosa, e não uma refeição com jeito de hospital.

O site da Dieta Bistrô já acena no nome sua intenção de oferecer uma refeição gourmet. E traz também um diferencial: tem opção de cardápio Kosher, elaborado de acordo com a tradição judaica.

Redução de estômago.Na Kit & Gourmet, há um programa especializado para quem faz cirurgia bariátrica – de redução de estômago. Trata-se de uma dieta líquida para sete dias. O pacote semanal custa R$ 390. A comida é congelada. “Os potes são despachados em sacos numerados de 1 a 7, que correspondem aos dias da semana”, explica a gerente Cristina Leite, de 56 anos.

Nesse nicho de congelados há ainda a Keep Light, que tem proposta e preços parecidos. Qual a vantagem de se optar pela dieta delivery? “É uma forma de cuidar da saúde e da forma física”, diz a nutricionista Maria Cecília. “Mas, antes de tudo, um jeito de aprender a comer direito.”