Carrinhos de bebê com proteção para chuva, galochas divertidas ou de grife, capas para cachorro. Além dos tradicionais guarda-chuvas, há uma gama variada de artigos è venda neste verão para quem não quer se molhar. E, depois da invasão dos produtos chineses, até camelôs passaram a vender peças com jeitão fashion.

Mesmo debaixo de tempestade, Billy, um yorkshire de 4 anos, fica indócil dentro do apartamento de 80 metros quadrados onde foi criado. Está condicionado a sair às ruas pelo menos duas vezes por dia. E, por isso, ganhou até capa de chuva. “Ele não gosta muito, mas é bonzinho”, diz a dona do cão, Patrícia Santana, de 37 anos, supervisora de vendas de uma rede de lojas, que também se equipou para as chuvas de verão.

Ela comprou uma galocha da Melissa (R$ 199) marrom, que lembra uma desenvolvida pela Jimmy Choo (R$ 1.240). Mas o guarda-chuva de oncinha que leva no carro foi adquirido por R$ 20 em uma barraca de camelô. É chinês. Para quem procura maior variedade e durabilidade, há dois endereços que são referência na cidade – a Oliveira Guarda-Chuvas, no centro, e a Sumerland, no Brás.

Para achar um design mais arrojado, vale consultar a internet. No site shop4home, há produtos do Metropolitan Museum of Art, de Nova York. É o caso do guarda-chuva color wheel (R$ 118), com as cores do arco-íris.

Outra dica é visitar o blog Galochas Femininas Importadas. Procure pelas capas emborrachadas. Elas cobrem a roupa até os joelhos, têm bom corte e cores variadas, que vão do sóbrio preto ao prateado. São da Escandinávia e custam a partir de R$ 565.

Para crianças. Na Chicco, há um carrinho de bebê que já vem com capa de chuva. É o modelo living, com estrutura de alumínio, recomendado para crianças de até 3 anos. Especializada em acessórios infantis descolados, a Meemoos faz uma capa sob encomenda com a forma de um poncho com capuz, de tecido emborrachado revestido de algodão. Junto, vem um saquinho do mesmo tecido da capa. Tem modelos para crianças de 1 a 12 anos. Custa R$ 90.

Outra opção para vestir os pequenos é a Piks, multimarca que fica no Shopping Iguatemi. Lá está à venda uma galocha com cara de jacaré. E é bom se preparar: segundo a Climatempo, em janeiro já choveu 20% acima da média e no sábado chega outra frente fria – e vai voltar a chover forte em São Paulo.

[galeria id=2109]

ONDE:

GALOCHAS FEMININAS:GALOCHASFEMININASIMPORTADAS.BLOGSPOT.COM

MEEMOO: MEEMOOS.SU@GMAIL.COM OU (11) 8444-3672(SOB ENCOMENDA)

GUCCI: SHOPPING IGUATEMI; (11) 3097-8655

PIKS: (11) 3816-3957

SHOP4HOME: WWW.SHOPFORHOME.COM.BR

OLIVEIRA: (11) 3159-2318

SUMERLAND: RUA SILVA TELES, 329; (11) 2692-2596

MELISSA: WWW.LOJAMELISSA.COM.BR

JIMMY CHOO: (11) 3552-2052

PLANET GIRLS: SAC: 3047-2700 OU WWW.PLANETGIRLS.COM.BR