Abriu ontem a exposição do MuBe de comemoração ao cinquentenário da cadeira EGG (ovo), projetada de Arne Jacobsen. Para celebrar, 50 modelos da cadeira foram produzidas pelo dinamarquês Tal R, que recolheu tecidos de várias peças do mundo para elaborar a mostra.

“O objetivo era fazer uma poltrona que contasse múltiplas histórias. Os pedaços de tecido tinham que ser cheios de vida. Deveria parecer um pouco como feito em casa” explica Tal R.

As cadeiras foram colocadas na marquise do museu, que para dar um ar mais moderno a instalação, foi fechada com vidros, dando a ideia de uma grande vitrine. Até 23 de setembro.

MUBE :AV. EUROPA, 218, JARDIM EUROPA. TEL.: (11) 2594-2601. GRÁTIS.