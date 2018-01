Uma boa chance para quem está organizando o casamento. De sexta-feira, dia 23, a domingo, 25, será realizada em São Paulo a segunda edição da Cheers Off, um grande outlet de serviços para casamento.

A feira reúne 50 empresas do setor, que vão oferecer produtos e serviços com descontos de até 70% durante o evento.

“São fornecedores previamente selecionados. Escolhemos empresas sérias do mercado”, diz Isabella Ciampaglia, de 30 anos, uma das sócias e organizadoras do evento. “Não basta pagar para estar lá.”

Isabella e sua sócia, Ana Paola Liberatore, têm uma empresa de eventos e estão acostumadas a realizar grandes festas de casamento.

Há no máximo quatro expositores por setor. O segmento de fotografia é o mais concorrido, com quatro empresas. E hotéis, agências de viagem, butiques de vestidos, banqueteiros e doceiras prometem participar com promoções diferenciadas.

A La Vie en Douce, por exemplo, terá uma promoção que aumenta conforme o pedido: se o cliente levar 800 doces, ganha 200 unidades de presente; se comprar 2 mil, o bolo de três andares da foto ao lado, modelo Chanel, sai de graça. Mas, atenção, o bolo é um enfeite, não comestível – normalmente, ele custa R$ 600. Além disso, o cliente ainda ganha 200 caixinhas de chocolate praliné.

Já os vestidos de noiva de marcas internacionais, como Carolina Herrera, Rosa Clará, Cymbeline e Jesus del Pozo, estarão com 50% de desconto.

ONDE: RUA FERREIRA DE ARAÚJO, 625, PINHEIROS, TEL.: (11) 3564-7452; SEXTA-FEIRA E SÁBADO, DAS 11h30 ÀS 21 HORAS, E DOMINGO, DAS 10 HORAS ÀS 20 HORAS.