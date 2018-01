Fique de olho nas promoções. Começou a temporada de liquidação. Grifes internacionais dão descontos de até 70%. Marcas nacionais com estilo fashion podem ser adquiridas pela metade do preço. Abaixo, dicas com endereços e prazo da temporada em cada loja.

DVF

Oferece descontos de até 40% até 31 de março. No Shopping Iguatemi, tel: (11) 3034-4720.

JOHN JOHN

Os descontos chegam a 70% na coleção feminina e também namasculina. Até dia 30.

No Shopping Higienópolis; tel.: (11) 3823-3790. ATÉ DIA 30.

VERSACE

Os descontos chegam a 40%. Até 10 de fevereiro.

Na Rua Bela Cintra, 2.209.

GIORGIO ARMANI

Descontos de 40% roupas e acessórios da coleção outono-inverno 2012. Até 31 de março. Na loja do Shopping Cidade Jardim. tel.: (11) 3755-0607.

LITA MORTARI

Promove liquidação das peças da coleção de verão, com descontos de até 60% , mas só até dia 10 de fevereiro. Pantalona marrom de seda de R$720 por R$288 (60%), casaco preto de algodão de R$980 por R$ 392 (60%), e saia preta em paetê de R$ 690 por R$ 345 (50%) são alguns dos destaques. Na Rua Oscar Freire, 679, Jardins, tel. 011 3063-1585. Ou na Farfetch

MOB

Os descontos são de até 60%. Shorts jeans de R$ 239 por R$139, blusa estampada de R$ 195 por R$109 e calça jeans colorida de 259 por R$155. Na Alameda dos Arapanés, 1269, Moema, e nos principais shoppings da cidade. Vejalojas no site MOB

ALCAÇUZ

Reduziu os preços pela metade, até mesmo dos acessórios. Até 28 de fevereiro.

Na Alameda Lorena, 1.721, Jardins, tel.: (11) 3062-6761