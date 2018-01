[galeria id=1373]

A haste é longa e longilínea. No topo, tem a cúpula feita do mesmo material, mas com a forma de um chapéu. Ambas são articuladas e juntas compõem um objeto que mais parece um corpo animado que sairá andando a qualquer minuto. O modelo mais popular de luminária para leitura voltou à moda, mas com materiais modernos, mais eficientes e decorativos.

Especializada em projetos de light design e representante no País da marca italiana Artemide, a La Lampe trouxe o abajur Micro Tolemeo. Trata-se de uma releitura do desenho clássico, fabricado em alumínio anodizado brilhante, material este que permitiu o desenvolvimento do modelo em oito cores, cinco delas bem vibrantes como verde, vermelho e amarelo.

Leve, seu sistema de equilíbrio é feito por molas. A luminária do design de Giancarlo Fassina ganhou vários prêmios, entre eles, o Compasso D’Oro, um dos mais prestigiados da Europa. Custa R$ 1.758.

São várias as releituras. Na Hip Retrô, encontra-se uma bem feminina, com flores, pintada à mão (R$250), que dá um bom efeito decorativo para a mesa de trabalho. Na Kare, o modelo Flexi Tuba (R$ 684), de aço inoxidável e plástico ganhou formas cônicas.

“Foi a introdução da LED, componente eletrônico gerador de luz,erroneamente chamado de lâmpada, que permitiu uma liberdade maior de criação”, diz a arquiteta Nídia Borelli, light design da EUROLight.

A empresa tem no catálogo a Top Four, com quatro LEDs. Como ela não esquenta, o material é de uma espécie de plástico e o formato de uma letra L. A base tem apoio fixo de mesa e a parte superior tem articulações que permite o direcionamento do foco. No site da Eurolight, ela está com 35% de desconto. Sai por R$ 533,52, a menor delas.

Mais ousado é o modelo da Skitsch, batizada de 2 LED Table (R$ 1.635,00). Fabricado em alumínio, a luminária é quadrada e flexível . O fabricante promete que o LED tem a durabilidade de 50 mil horas.

“Toda luminária tem de ter o foco ajustável. E a luz não pode ofuscar os olhos”, diz Joice Joppert Leal, diretora executiva do prêmio Idea Brasil. “Acho que um dos projetos mais criativos é a da luminária Bossa, do Fernando Prado, da Lumini.”

Como formato de um pêndulo, a Bossa tem um cone interno que permite o ajuste da intensidade da luz e um bom controle do ofuscamento da luminosidade. O modelo ganhou oito prêmios de design. “Tem muita novidade ainda para chegar no Brasil. Lá fora você encontra luminárias de leitura, que são fotossensíveis.

Aumentam e diminuem a intensidade da luz de acordo com a luminosidade do ambiente”, diz Joice. O modelo mais próximo desta versão à venda no mercado nacional é a Leaf, da Herman Miller. De LED, tem design arrojado, e sua haste parece torcida. Mas a regulagem de luminosidade é feita por um botão regulador, de touch, que faz com que o LED passe de branco para um amarelo mais suave. Consome 40% a menos que uma lâmpada fluorescente compacta, e dura 100 mil horas. Custa R$ 1.752.

