[galeria id=1898]

As agendas personalizadas viraram um hit.É possível escolher a cor, a estampa, e ainda combinar vários tecidos. Tudo, claro, dentro do estilo de cada um. Há desde o exemplar mais clássico e singelo até o mais romântico.

Com essa onda de personalização, o antigo caderno de anotação de tarefas e compromissos virou peça de arte. Para muita gente, passou a ser um xodó – mesmo em uma época tão tecnológica, elas não abrem mão e gostam de exibir por aí.

“Trabalho o dia todo no computador e tenho um iPad, mas preciso de uma agenda”, diz a advogada Daniella Caverni, de 33 anos. “Como é um objeto que não sai da minha mão, vira um acessório, e, por isso, tem de ter a minha cara.”

No ateliê Frida e Frederica, o pedido das agendas personalizadas partiu dos clientes. “Estou há quatro anos no mercado, e tive de fazer as agendas neste ano de tanto pedido que tive”, diz Fabiana Duarte Palhiares, de 33 anos, advogada que trocou o Direito pelo trabalho de artesã. A princípio, ela se dedicava apenas a scrapbooks, álbuns de fotos personalizadas.

A arquiteta mineira Gabriela Salgueiro oferece em seu ateliê, Vivá Design, 80 tipos de tecidos. A maioria é importada do Japão. “Muitos clientes me pedem agenda com a estampa de personagens que fizeram parte da infância.” Entre os mais pedidos, está o personagem dos quadrinhos Snoopy, a Pantera Cor de Rosa, do desenho animado, e a Alice da obra de Lewis Carroll. A arquiteta ainda tem uma linha toda inspirada em Paris.

Saindo da linha “fofa”, a Papelaria Tête-à-tête, da capixaba Brunella Simões, aposta em agendas modernas e bem-humoradas. O modelo de maior sucesso da marca é uma agenda branca com a frase em francês “Ceci n’est pas un iPad” (“este não é um iPad”, em referência ao “isso não é um cachimbo”, do pintor René Magritte). Também faz sucesso a linha com retratos de celebridades do cinema, entre elas, do diretor Woody Allen e da atriz Audrey Tautou, como Amélie Poulain.

ONDE:

TÊTE-À-TÊTE. TETEATETE.TANLUP.COM OU PAPELARIATETEATETE.WORDPRESS.COM;

OS DEMAIS ATELIÊS (ZIZI SEABRA, FRIDA E FREDERICA, VIVÁ DESIGN E : WWW.ELO7.COM.BR

ATELIÊ DA NANDA: WWW.ATELIEDANANDA.COM