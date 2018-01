Empórios finos e chefs apostam no sous vide,

técnica de cozinhar em saco selado a vácuo

[galeria id=4224]

A técnica parece simples. Uma porção de peixe cru, por exemplo, é colocada em saco plástico especial e fechado a vácuo. Depois de lacrado, vai para um recipiente com água aquecida e mantida a 54°C, como se estivesse em uma espécie de banho-maria controlado. Depois de alguns minutos, o peixe está pronto.

Batizada de sous vide (a vácuo), a técnica muito popular na França começa a fazer agora sucesso em São Paulo. Empórios finos, como o Eat e o Santa Maria, já estão vendendo comida em saquinho a vácuo. “A durabilidade da comida na geladeira é de até 15 dias”, diz o chef Manuel Coelho, do Eat, na Vila Olímpia. “A vantagem é que o alimento conserva mais suas qualidades naturais. A carne, por exemplo, cozinha na temperatura certa e não resseca”, completa Jefferson Rueda, chef do restaurante Attimo, na Vila Nova Conceição. “E, para esquentar, basta colocar novamente na água quente e a comida fica com o gosto fresco.”

A técnica não é só para profissionais. “Tenho recebido muitos cozinheiros amadores que querem aprender o sous vide”, diz Laurent Suaudeau, que dá cursos sobre o tema. A próxima turma será de 16 a 18 de outubro.

Autodidatas. Para quem não quer investir tanto, há vários livros sobre o tema e dicas na internet. No amazon.com, encontra-se o Under Pressure: Cooking Sous Vide, de Thomas Keller, por US$ 46,87, e Sous Vide For de Home Cook, de Douglas E. Baldwing, por US$ 24,95, entre outros.

“Também são necessários alguns equipamentos especiais, como o termorregulador, um aparelho que aquece e mantém a água na temperatura desejada”, diz o chef Raul Jiménez Garcia, do restaurante Clos de Tapas. O da PolyScience sai por US$ 799 no site JB Prince. Outra opção é o Sous Vide Magic – US$ 159,50 no site Fresh Meals Solutions –, que se parece mais com uma engenhoca.



Termorregulador. Modelo da PolyScience

Tipo engenhoca. Fresh Meals Solutions

O chef Suaudeau indica os aparelhos mais profissionais, como os da Julabo. O termorregulador da marca sai por 899 euros. Vale ainda consultar o site profisisonal Electrolux, que tem linha completa para sous vide.

Outro endereço é o Gastronomy Lab, especializado em culinária molecular. O site vende equipamentos e apetrechos, como o kit de sacos especiais (R$ 205, por 400 unidades).

Há no mercado uma panela profissional que dispensa termorregulador, sacos e a seladora de embalagens – necessária para a água não entrar em contato com o alimento. Trata-se da PanelaVac. O recipiente da comida é ligado a uma bomba a vácuo. Ele fica imerso em água aquecida por plataforma térmica. A temperatura é controlada por sensor digital. Preço: R$ 9,5 mil.

ONDE:

JULABO: TEL.:(11) 3277-8522 OU

WWW.SOUSVIDECOOKING.ORG;

ELETROLUX: TEL.: (11) 5188-1312

WWW.ELECTROLUX-PROFESSIONAL.COM;