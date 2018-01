Além de espaços bem planejados, a Casa Cor é um celeiro de lançamento de produtos. Quem for até o Jockey Club para ver a mostra deve passar pela espaço da Brastemp. A empresa tem um refrigerador com uma central inteligente, que avisa ao consumidor quando os alimentos vencem e ainda monta lista de compras. Trata-se da Inverse Maxi, que chega ao mercado no segundo semestre. Vai custar R$ 5.999. Sem esse atrativo tecnológico, o modelo baixa para R$ 3.499.