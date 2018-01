Sofá Minuano

O princípio anti-industrial, da produção em baixa escala, norteia o trabalho designer Pedro Franco, proprietário da A Lot Of, que tem proposto a diferentes designers a concepção de peças com essa pegada. A ideia parece ser valorizar culturas locais, com o artesanato trabalhado pela expertise do designer. “São produtos que, apesar de terem valor maior agregado, podem valorizar nossa cultura”, diz ele. Uma dessas experiências vem da Oferenda Design, com seu sofá Minuano – referência à corrente de ar que tipicamente acomete os estados brasileiros do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Essa estética do frio está no móvel com estrutura de madeira certificada e almofadas com o mesmo bordado da bombacha, que compõe a indumentária do gaúcho. O preço é sob consulta.