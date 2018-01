O Estúdio do Estilista, no Casa Cor Trio

Abriu ontem o Casa Cor Trio, no Jockey Club de São Paulo. Um dos ambientes da mostra – que une Casa Office, Casa Entretenimento e Casa Boa Mesa – é o Estúdio do Estilista, com 30 m2, que a arquiteta Clélia Regina Ângelo produziu em homenagem a Jum Nakao. Com a maior parte dos móveis desenhados pela profissional, o espaço dipensa a presença de grandes marcas para traduzir o jeito simples do homenageado. Uma bicicleta – o meio de transporte predileto do estilista – não poderia faltar. Há ainda uma TV de plasma que exibe cenas de desfiles e manequins que vestem peças do projeto FY Convida, criações de estilistas brasileiros da nova geração. A profissional tentou, aqui e ali, reproduzir as fontes de inspiração do profissional, que passam por quase tudo. Para isso, há uma estante com colméias que revelam objetos de design, brinquedos e utilitários, entre outros elementos. A mostra estende-se até 6 de dezembro.