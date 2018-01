Publicitário de formação com especialização em cinema, o designer André Cruz não tem resistido nos últimos tempos a fazer pequenos vídeos em que exibe alguns de seus produtos de maneira inusitada. “É um jeito de divulgá-los e de mostrar como funciona minha cabeça”, diz o profissional. Veja no endereço http://www.youtube.com/watch?v=Yy4uOk8QrTc, por exemplo, os abajures Alet (vertical) e Origami (dobrado) dando um passeio pelo Viaduto do Chá, centro nervoso de São Paulo. Com preço sugerido de R$ 569 e R$ 224, respectivamente, as peças são editadas pela VR Lux, que em abril vai lançar mais 10 linhas assinadas pelo designer. As novidades vão ser apresentadas ao mercado dos dias 6 a 9 daquele mês na sala Borba Gato do Novotel, na capital paulista.