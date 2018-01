É de Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) a autoria do pavilhão alemão para a Feira Mundial de Barcelona. A resposta correta ao teste proposto no post anterior é a alternativa C. O arquiteto alemão foi um dos principais nomes da arquitetura do século XX. Professor da Bauhaus, ajudou a formar o international style, em que predomina uma simplicidade de linhas. Com o uso eventual de aço e vidro, seus trabalhos costumam representar bem o aforismo “Deus está nos detalhes”. Também foi designer. Entre seus móveis mais famosos está a poltrona Barcelona.