Gaetano Pesce

Um dos designers e arquitetos mais instigantes do mundo, o italiano Gaetano Pesce desembarca em São Paulo, em setembro, para fazer apresentação exclusiva de seu trabalho multidisciplinar. Com o tema “Uma Visão do Design”, o evento, para 250 convidados, integra a programação do Casa Cor Stars, organizado pelo Grupo Casa Cor. Será dia 10, no Cinemark do Shopping Cidade Jardim.