Balcão criado por Marcello Maksoud

A Benedixt, na Rua Haddock Lobo, em São Paulo, arma hoje evento para marcar o lançamento da nova coleção da marca italiana Alessi, à qual destinou todo o segundo andar. Não é a única novidade na loja, que alterou o layout também do térreo e do terceiro pavimento. O trabalho foi executado pelo designer Marcello Maksoud, da AMK Design, de 27 anos, formado em Publicidade. Ali, um dos destaques é o balcão proposto por ele. De OSB – uma espécie de aglomerado ecologicamente correto produzido a partir de lascas de madeira -, a peça revela ângulos assimétricos, ganhando aspecto de um grande bloco esculpido que desafia o equilíbrio. Que tal usar como aparador ou mesa-bar? Salgado, o preço é R$ 18 mil. Há ainda acabamento de pintura automotiva, sobre compensado, que sai mais barato, segundo o profissional. O balcão é a primeira de uma série de peças que deverão ter a mesma pegada no desenho e na matéria-prima. Cadeira e mesas de centro e lateral chegam mês que vêm à loja.