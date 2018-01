A resposta correta do teste abaixo é a alternativa B. Mestre da madeira, José Zanine Caldas (Belmonte, BA, 1918 – Vitória, ES, 2001) completaria 90 anos em 25 de abril de 2009. Com atuação multidisciplinar, o arquiteto, designer e maquetista praticamente começou a carreira com um ateliê de maquetes, no Rio de Janeiro, onde trabalhou de 1941 a 1948. Ali, fazia pequenas reproduções de projetos de nomes como o urbanista Lucio Costa. É em 1953, na cidade paulista de São José dos Campos, que ele funda a Móveis Artísticos Z, uma das primeiras tentativas nacionais de produzir móveis em série usando madeiras compensadas. Em 1968, muda-se para Nova Viçosa, na Bahia, onde funda um ateliê-oficina em que, a partir de restos de madeiras descartadas pela natureza, cria um mobiliário precursor da ideia do ecologicamente correto, com linhas ao mesmo tempo orgânicas e brutalistas. É nome fundamental na história do móvel moderno no Brasil.