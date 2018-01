A partir de agora e até 2015, os lojistas da Gabriel Monteiro da Silva – polo paulistano de decoração – vão se mobilizar cada vez mais para dar um up na alameda. O objetivo é torná-la referência internacional no segmento D&D. O projeto se espelha no que ocorreu recentemente com a Rua Oscar Freire. Ontem rolou um brunch na Casa Fortaleza Vitrine para marcar o start da ações da associação dos lojistas do lugar, que se alinhou ao Ano Internacional da Fibra, tema escolhido pela ONU, com viés sustentável. Esteve presente ao evento a jornalista e chefe de comunicação da entidade no Brasil, Valeria Schilling, que oficializou apoio a uma das ideias, batizada de Movimento Indesign: do Natural à Tecnologia Inteligente. “De 10 a 24 de novembro, haverá vitrines especiais, palestras, eventos nas calçadas, lançamentos e novidades”, antecipa Fabiano Al Makul, membro do conselho da Associação Alameda Gabriel. Além da Casa Fortaleza Vitrine, estão confirmadas as participações de Trousseau, Spicy, Breton, Brentwood e Segatto. Montenapoleone e Celina Dias estudam a entrada.