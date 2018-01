Se você é um cara e mora – ou vai morar – sozinho, pode encontrar boas ideias no apartamento de solteiro projetado por Fernando Piva para a Casa Cor, que abre dia 26. O espaço de 100 m2 tem tudo de que se precisa: living, quarto, cozinha, escritório, closet e banheiro. “Dá até para um casal”, comenta o designer de interiores. Detalhes interessantes são o conjunto de pendentes da cozinha, customizados pelo profissional, e o nicho para guardar bicicletas. Piva brinca com efeitos de simetria e assimetria nos ambientes. Sem grandes frescuras, a decoração aposta em tons fechados para criar uma atmosfera masculina, pontuada por obras de arte contemporâneas. O trunfo do autor, aqui, foi não ter se rendido à facilidade de empregar, tanto na arquitetura quanto nos interiores, produtos vindos de poucos endereços. Há um garimpo minucioso e uma variedade bonita de se ver. O resultado? “Não ficou com cara de loja, mas de casa”, considera ele.



Apartamento de solteiro criado por Fernando Piva