Ainda bem que nenhum bicho precisou ser morto para se chegar à foto acima.

Sintéticas, essas peles de diferentes padrões, importadas da Alemanha, podem ser usadas desde a confecção de mantas e almofadas até o revestimento de uma cadeira ou poltroninha.

Agora, só vale forrar estofados com elas se o ambiente for mais invernal mesmo, como uma sala de lareira. É que os produtos são fofos e com toque gostoso, mas esquentam.

Na Celina Dias, o metro (1,37 m larg.) custa de R$ 380 a R$ 470.