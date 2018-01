Reprodução usada no banheiro do Casa Office

A curiosa cena da moçoila aí em cima, segurando um binóculo, é uma das que vão estampar as paredes do banheiro masculino do Casa Office, no Casa Trio, evento que começa em 5 de novembro no Jockey Club de São Paulo. Autores do projeto, Mariza Cundari e Luis Henrique Pereira pediram à Giclée, empresa responsável pelo trabalho, que criasse algo bem inusitado para o ambiente. A ideia é descontrair o clima de um banheiro corporativo. As reproduções, quase em tamanho natural, dão a impressão da presença de mulheres espionando os caras nesse lugar tão íntimo. Vixe!