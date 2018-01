Criação de Rina Zin

Quem visita a loja Esencial, no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, logo vê uma mistura entre o exótico e o contemporâneo nos móveis e objetos garimpados mundo afora pela proprietária, Maria Helena Cabral. Mas o espaço não só tem coisas para a casa, não. Como, para ela, decoração e moda caminham juntas, há também coleções de estilistas cobiçados, caso de Viviane Westwood e Helmut Lang. Agora é a vez das criações recém-chegadas da israelense Rina Zin, que venderá suas peças com exclusividade lá. Uma seleção de calças, camisas e vestidos compõe o córner no segundo andar. De estilo romântico, são feitas, na maioria, de tecidos como algodão e seda.