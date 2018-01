Faz dez anos que o publicitário Melão, de 47, lançou eletrodomésticos com jeito vintage e interferências visuais, agora à venda na DBOX — loja que abre hoje à noite no número 1974 da Alameda Lorena, nos Jardins. O negócio é uma sociedade com o fotógrafo Rafael Quintino, de 37 anos. Mas o que tem lá, afinal?

A “garagem moderna”, de 300 m², tende a mostrar produtos de visual entre o retrô e o bem-humorado. É o caso da adega para 16 garrafas, exibida aqui, com gabinete estampado de caveiras e pés do tipo palito, que sai por R$ 7.500. Há ainda geladeiras moderninhas e TVs de LCD, com DVD e tudo, que parecem saídas dos anos 50.

“Legal é que, além das nossas ideias, podemos personalizar os produtos com estampas ou temas propostos pelos clientes”, conta Melão, que desconversa quando o assunto é o investimento no novo endereço: “Foi uma grana”.

Alguns itens chegaram a ser comercializados pela Micasa, mas agora, como era de se esperar, tudo será exclusividade da loja dos dois.

Com projeto de Felipe Protti e ambientação de Francisco Calio, o espaço também vai oferecer móveis garimpados e fotografias. A conferir.