Novidades da Tec Dec

Amanhã a Tec Dec arma um brunch para marcar a inaguração da nova flagship no número 258 da Rua Dr. Melo Alves, no bairro dos Jardins, em São Paulo. A loja aproveita o evento para lançar sua coleção 2009. À noite, mais festa, desta vez na Rua Gomes de Carvalho, na Vila Olímpia. Será a vez dos designers Luciana Martins e Gerson de Oliveira lançarem novas estantes e estofados, além de tecidos com estampas incríveis, na Ovo.