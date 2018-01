Elza Soares entrou mancando no palco do Sesc Vila Mariana, no sábado, por conta de uma torção no pé. Ela fechou a noite, depois das apresentações de Adelmide Fonseca (altiva, aos 89 anos) e Baby do Brasil. Histórica, a reunião das cantoras foi uma homenagem ao choro, ritmo bem brasileirinho. Junto com Elza estava em cena uma poltrona engraçada, que reproduz um sapato de salto. “Olha o salto quinze”, brincou ela, ao mostrar ao público a peça, que lhe serviu de apoio enquanto soltava o vozeirão.