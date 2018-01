Bya Barros vai abrir, em junho, uma loja no bairro dos Jardins, em São Paulo. Adivinhe o nome. Vai se chamar Bya Barros Express. “Serão cinco andares com produtos de pronta-entrega com a cara da minha decoração”, antecipa a arquiteta, ao lado, que diz mesclar glamour com praticidade e pitadas de bom humor. O que se encontrará no endereço? É só dar uma olhadinha na Sala Conceito, criada por ela para a Casa Cor. A mostra abre ao público dia 26, junto com a Casa Hotel e a Casa Kids. Aqui e ali se veem, por exemplo, caixas de chapéus, livros de madeira, almofadas e uma banqueta capitonada, que estarão na tal loja. Sua aposta foi fazer, na sala, uma releitura – como de hábito, bem particular – do luxo. Interessante é o tapete com retalhos de antigos exemplares orientais, num patchwork. “Reaproveitar vai bem com o tema da Casa Cor este ano, que é o sustentável”, diz. Um detalhe que parece bobo, mas com bom resultado, são os pequenos retângulos de ônix costurados na barra da cortina, à dir.. O objetivo é melhorar o caimento e não deixar que o tecido voe. Isso dá para copiar.



Sala Conceito, de Bya Barros, na Casa Cor 2009