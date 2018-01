Adivinha o preço dos talheres da Christofle Exclusive?

Há coisas que, embora bonitas de se ver, não conseguem entrar na cabeça – e no bolso – de simples mortais. Veja os talheres da foto, por exemplo. Eles pertencem à linha Malmaison Diamonds, da Christofle Exclusive, que o Espaço Santa Helena trouxe com exclusividade para o Brasil. Nas peças de prata, aqueles detalhes que parecem pingos brilhantes são, na verdade, diamantes cravejados. Ou seja, você prova os pratos à mesa usando garfos, facas e colheres que são verdadeiras jóias. O resultado do exagero estético é um preço para lá de salgado: R$ 15 mil cada um. Só rindo…