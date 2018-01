Quem disse que quadro só pode ficar pendurado na parede? A decoração atual permite expor fotos e telas de maneira mais despojada. Vale colocá-las em nichos, num pranchão, como na foto, ou até mesmo no chão, encostadas. Você também pode brincar com os modelos de molduras. Mescle as mais clássicas e trabalhadas com as de linhas retas, feitas de diferentes materiais. Quanto às cores, as molduras podem ser douradas, no tom de madeira, brancas, pretas… “O importante é ficar de olho no conteúdo”, alerta o designer de interiores Francisco Cálio. Não é recomendável misturar, por exemplo, fotos P&B contemporâneas com naturezas-mortas. “A idéia é fazer uma composição harmônica e não o contrário.” Por isso, procure estabelecer um traço de união entre as obras – e faça, em casa, sua pequena mostra!

Foto: Elle Decoration UK/Reprodução