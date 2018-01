A ArtfixStore vai lançar no dia 1º de setembro o concurso Brincando com Arte, que escolherá os três desenhos mais criativos assinados por crianças de até dez anos a partir do tema “lugar de desenho é na parede”.

Os pais ou responsáveis devem se cadastrar no site www.artfixstore.com.br até 8 de outubro.

No verso do desenho deverá constar o nome do autor, endereço completo e idade. O responsável deverá assinar o verso e completar com o nome do usuário cadastrado no site; depois, remeter o desenho pelo correio para o seguinte endereço: Avenida Washington Luís, 4523, Jardim aeroporto, São Paulo, SP, CEP 04627-001.

O prêmio será a reprodução dos traços em adesivos de parede.