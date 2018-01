Apaixonados pela flora e fauna da Austrália, os designers Eric Shepperd e Katherine Castle criaram uma coleção de canecas estampadas com pássaros típicos daquele país para a empresa Maxwell & Willians. Um exemplo são os GALA ROSA – cacatua de asas e cauda cinzentas, com barriga, peito e cabeça cor-de-rosa -, bastante comuns em jardins e parques australianos. De porcelana boné china, as mugs apresentam outros cinco modelos, todos fofos. Por R$ 20 cada uma, na Spicy. Em tempo: poderia se fazer o mesmo com elementos daqui, né?