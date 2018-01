Personagens inspirados na obra de Rego Monteiro

Há dez anos Joana Lira desenha a cenografia do carnaval de Recife com seus traços característicos. Desta vez, o personagem-tema da festa é o multiartista recifense Vicente do Rego Monteiro, morto em 1970. “As ilustrações foram inspiradas nas formas simétricas, na grande influência indígena, na cerâmica marajoara, no gosto pelo decorativo, no jogo de luz e sombra e na síntese da figura humana proposta pela obra do homenageado”, conta a designer. O trabalho traz como novidade, em alguns casos, a tridimensionalidade das peças.