A curadora Ann Jones

O Forming Ideas vai participar da Paralela Gift, feira que começa amanhã no Shopping Iguatemi. Trata-se de uma delegação inglesa que integra o Arts Council England’s Forming the Future, programa de debate mundial sobre artesanato contemporâneo. O grupo pretende conhecer e estudar o impacto do artesanato no Brasil, depois de fazer o mesmo no Egito e nos países nórdicos. A curadora do programa Ann Jones vai visitar o evento para conhecer os expositores. Além disso, profere palestra sobre o tema – aberta ao público – às 10 horas do próximo sábado, no Museu da Casa Brasileira.