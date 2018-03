O relógio Roman, de Arne Jacobsen

A dinamarquesa Rosendahl adquiriu os direitos de produzir os clássicos relógios do designer Arne Jacobsen, retratando as características dos desenhos originais criados de 1942 a 1971. Os modelos são o Roman, desenhado originalmente para o Aarhus City Hall em 1942; o City Hall, projetado para o Radovre City Hall em 1956; e o Bankers, mais recente, concebido para o Banco Nacional da Dinamarca em 1971. Todos são importantes edifícios daquele país. No Brasil, os relógios – encontrados nos diâmetros de 16 cm, 21 cm, 29 cm e 48 cm – são vendidos com exclusividade pela Scandinavia Designs, na Rua Barão de Capanema, em São Paulo. Aliás, que horas são?