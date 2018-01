Linha Plateau Stripes é novidade da Oxford

Começa hoje e vai até sexta-feira a segunda edição anual do ABUP Show, voltado a lojistas, em que mais de 100 expositores exibem suas novidades para o fim do ano no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. O evento é promovido pela ABUP – Associação Brasileira das Empresas de Utilidades e Presentes. Logo, logo, as peças lançadas ali estarão nas prateleiras das lojas de todo o País. Entre as empresas participantes estão M. Cassab, Spicy, Riva, Vista Alegre, Zwilling J. A. Henckels, Jacqueline Terpins, Oxford, St. James e Artmaison.