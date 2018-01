Acabamento atual para um velho desenho

Revisitar – e reinterpretar – o passado é uma das vertentes do design atual. Veja, por exemplo, a mesa acima. É da Polidecor, que pretende ter como identidade peças com inspiração no desenho de época, fazendo contraponto com tonalidades vibrantes. O efeito é novo antigo. Ainda com preço indefinido, o móvel integra o estande da empresa na Paralela Gift, que começa amanhã e vai até terça-feira no Expo Center Norte, em São Paulo, com 130 expositores. A feira ganhou evidência por procurar valorizar o trabalho de gente nova na área. Uma novidade é que, este ano, a Paralela divide espaço com a House & Gift Fair, outro evento importante do setor, mais voltado ao mainstream. Mas cada qual, segundo os organizadores, continua com sua vocação. A conferir.