A arquiteta Vanessa Feres assina a segunda unidade do restaurante Gallo i Vino, que inaugurará em 12 de outubro no Shopping Center 3, em São Paulo. Depois da primeiro, no Itaim Bibi, os sócios decidiram apostar na expansão. O restaurante é inspirado nas galeterias gauchas e investe no conceito de comida de raiz com cara de Brasil. Para compor o ambiente, Vanessa propõe acolhimento que vem de uma aparência rústica mas também moderna. A aposta é juntar materiais como madeira de demolição, ladrilho hidráulico e vidros, sem contar os sofás capitonados.