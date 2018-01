A iraquiana Zaha Hadid assina a coleção de papéis de parede Art Borders, para a alemã Marburg, em que explora os traços da organicidade típica de sua arquitetura.

Recém-chegados à By Floor, no CasaShopping, Rio de Janeiro, os revestimentos têm estampas de efeito metálico, impressas sobre uma base de tecido com celulose.

Vêm em rolos de 10 metros (75 cm larg.), com preço a partir de R$ 1.370.