Balcão da Empadaria da Cida

Ontem a gente publicou uma nota na coluna Plural citando o dog bar que a bya barros expreS, nova loja da arquiteta Bya Barros, terá. Agora, outra novidade do lugar: é a Empadaria da Cida, que começará a funcionar às 16 horas, quando vai tocar uma sirene. Bya conta um pouquinho a respeito: “Minha cozinheira, babá, tudo de bom, irá servir as empadas mais gostosas que ela mesma faz já há mais de dez anos para todos meus amigos. Quem já esteve conosco em meu apartamento sabe o que são estas empadas!E esperaremos clientes e as mãezinhas que pegam seus filhos na saída do Colégio Dante Alighieri”. Às 17 horas encerra-se o funcionamento da empadaria. Para o local, Bya imaginou uma espécie de balcão inspirado no Hotel Metropole, de Mônaco. Os revestimentos capitonados de verde serão trabalhados com impressão digital pela Tergoprint. O novo endereço, na Alameda itu, deve abrir depois do carnaval, só no ano que vem.