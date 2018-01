O Centro Universitário Belas Artes, de São Paulo, vai promover aula magna no dia 2 de setembro, às 20 horas, com o designer de produto Houssein Jarouche. Ele é proprietário da loja Micasa, que reúne bom design nacional e internacional, além de peças de garimpo. O evento é aberto ao público. Houssein também está à frente do Estúdio 20.87, que busca desenvolver um desenho brasileiro com materiais reciclados, apropriação de objetos industriais e pesquisa de tecnologias.



Pendente desenvolvido pelo Estúdio 20.87