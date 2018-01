Abajur à venda na Cecilia Dale

Quem está em busca de um abajur de desenho correto pode dar uma passada na Cecilia Dale do dia 7 a 14. É que a loja, nesse período, vai fazer uma promoção especial desse item, com descontos de até 70%. O modelo exibido aqui, com bolas de vidro brancas na base e cúpula de seda redonda, passa a custar R$ 298. O preço original é R$ 660. Um detalhe importante: o pagamento é à vista, com cheque ou dinheiro.